綜藝大哥徐乃麟上周風光娶媳婦，長子徐新洋和俄籍女友宋蕊安（Soa）在美福飯店辦婚宴，席開35桌，花費300萬元，婚禮上不僅星光熠熠，也有政商名流出席，媒體報導，台中市長盧秀燕受邀現身，更上台為一對新人致詞，徐乃麟坦言兩人是多年世交，連兩人的孩子都是好朋友，常私下聚會，揭露兩人多年友情。

人緣好的徐乃麟先前坦言兒子婚宴上會請政治人物到場吃喜酒，但沒說明身分，據《三立新聞網》報導，當天謎底揭曉，正是「媽媽市長」盧秀燕，徐乃麟表示其實盧秀燕當天計畫受訪，為了準時開席就取消計畫，婚宴時盧秀燕致詞也相當貼心，快速說完祝福，把光芒留給新郎新娘。

盧秀燕上周現身徐乃麟兒子婚宴。（圖／中時資料照）

徐乃麟補充，當晚除了盧秀燕，還有多位跟他是多年老友的世交也有受邀，盧秀燕女兒更與徐新洋是好朋友，兩家人交情匪淺，並透露大家感情好，會輪流當爐主請吃飯。至於期待何時抱孫？徐乃麟則透露兒子1月登記今年可以抱孫，「加油，趁你老爸有體力能帶孫。」並表示明年生也不錯，可以迎來龍寶寶。

（影片/中時新聞網娛樂）

徐乃麟當天也和學霸小兒子徐廷墉難得同框，表示家裡的男人都是愛情長跑，他30歲結婚，徐新洋31歲結婚，推估小兒子這2年也會完成終身大事，表示男人「三十而立」，認為這個時間結婚蠻好的，徐新陽也透露和宋蕊安沒有簽婚前協議，目前財務自己管，未來會交給老婆打理，徐乃麟也認同說：「錢交給老婆準沒錯。」