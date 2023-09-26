近期，全球知名遊戲化專家周郁凱所屬的Octalysis Prime行為遊戲化課程平台受到了詐騙攻擊。在僅僅兩天內，該平台接到了來自世界各地1000多個課程購買通知，課程帳戶資金增加150多萬新台幣。然而，周郁凱察覺有異，立刻進行評估和帳號追蹤，發現這些購買行為實際上是詐騙者使用竊取的信用卡資料進行的盜刷操作。為了保護受害者，周郁凱立刻停止了收費系統，並展開手動退款工作。

周郁凱是遊戲化領域與行為科學專家，出版書籍「遊戲化實戰全書」也是行業的參考必讀之一，已被超過2200篇博士論文和學術期刊引用。在應對這次的詐騙攻擊中，他展現了做為業界權威的責任心和領導力。他表示，此次事件不僅是對平台的攻擊，也是對於企業的誠信攻擊，他們不會容忍這種行為存在。

周郁凱和他的團隊目前正積極與支付處理商協商，確保每一筆不當交易都能得到妥善的處理。同時，他也呼籲該行業的其他組織和企業從這次事件中取得借鑒，建立更強大且更安全的網路安全系統，以保護用戶和其數據。

針對這次詐騙攻擊，周郁凱指出，詐騙者看似是把錢支付給Octalysis Prime而非從平台竊取資金。然而，實際上這是栽贓手段，誤導消費者和支付平台，損害品牌聲譽。他觀察到這些詐騙集團的操作模式與使用AI控制多帳號運作的模式非常相似。並且，他們可能會將透過盜刷購買的課程資格放以相對便宜的價格轉售，用洗錢模式將非法收入轉化為二手交易收入。

此次的事件顯示了資訊安全的問題，周郁凱正積極尋求與網路安全專家合作，開發全新的防詐騙系統，確保平台是一個可靠的學習空間，讓用戶能無憂的探索和學習。

(圖文/江秉承 提供)