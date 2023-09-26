再過2天就是9月28日教師節，台中市長盧秀燕上午在市政會議宣布，台中市今年將恢復發放已7年沒發的「敬師禮券」，考量市府財政情況，將發放600元，包括公私立學校教職員及相關教職員工都可收到這項福利，但因為經費編列時程問題，教師們無法在過節前收到，但教師節後一定能領到敬師禮券。

盧秀燕表示，過去各縣市針對辛苦的老師們，都會在教師節前發放敬師禮券，表達對教育工作人員的敬意與謝意，但因為該筆經費在法律上有些爭議，從2015年開始，部分縣市就停發至今，台中市也是停發的縣市之一。

盧秀燕強調，最近該筆經費的法律問題逐漸獲得解決，部分縣市已經宣布將恢復發放敬師禮券，台中市也決定今年起恢復發放，在盤點市府財政情況後，決定每人發放600元禮券，適用發放對象為所有在教育工作場域上、未受刑法或懲戒的教育工作者，包括相關的公私立學校教職員工都可領到。

盧秀燕說，因該筆經費的法律爭議近日才獲得解決，且過去幾年都沒發放，市府去年也未編列該筆預算，最近開始籌措預算，因此來不及在教師節前發放，但節後一定會發放完成。