明揚國際再冒黑煙。（林和生攝）

「明揚國際」大火，造成9死1失蹤，仍有一名傅姓員工未被尋獲，屏東警消26日持續派出4車29人進行搜索，疑似明揚員工出現在火場大門，向裡頭喊著「班長，工作結束了，快點出來！」令旁人聽了也跟著鼻酸。

現場火勢早已撲滅，但上午火場還有零星黑煙冒出，警消指出，屏東前一天發生強降雨，工廠內還有禁水性化學物質堆放，遇到雨水後產生高溫，由於廠內已沒有易燃物，因此火勢沒有延燒的疑慮。

由於日前對明揚聲請的假扣押遭屏東地院駁回，屏檢表示，這部分會透過犯罪被害人保護協會屏東分會協助家屬就駁回裁定提出抗告。