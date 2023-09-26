現代人手機不離身，即便在健身房也常看到有人隨時在滑手機，但這習慣恐怕會對運動成效造成負面影響。恆新復健科診所醫師王思恒指出，最新研究顯示，運動選手若在訓練前滑手機，長期下來會使訓練效果打折。不過，他也提到，該研究有其限制，未來尚需更進一步的驗證，但可以肯定的是，若邊運動邊滑手機，運動強度肯定偏低。

王思恒在臉書專頁「一分鐘健身教室」發文表示，巴西學者進行一項手機對運動成效影響的研究，將22位國手級的菁英游泳選手分為2組，控制組在訓練前觀看30分鐘奧運紀錄片；手機組則在訓練前滑30分鐘手機，且限定使用Facebook、Instagram、Whatsapp這3種社交軟體。

王思恒接著說，實驗8周後，觀看紀錄片的控制組選手在100米及400米自由式的成績顯著提升，但手機組選手表現卻沒有進步。且問卷調查還發現，滑手機會增加選手疲倦感、降低抑制控制的能力。學者推測，滑手機會對大腦造成負擔，增加疲勞感、降低運動強度及訓練成效。

然而，王思恒提到，這是嶄新的科學發現，受試者數目少、研究方法也有一些限制，在未來研究再次驗證前，建議先觀望一下，還不要全盤接受。

提及自身經驗，王思恒發現，訓練時用手機會影響專注力，使組間休息不自覺的越拉越長，所以他會限制運動時手機的使用，且邊運動邊滑手機，當時的運動強度肯定偏低。