搭大眾運輸是否讓座一直是熱門話題，一名女大生近日搭捷運坐一般座位，沒注意有長輩上車，坐她隔壁的伯伯讓座，她才急忙起身把位置讓給原本坐隔壁的伯伯，沒想到對方不領情反嗆「不需要妳假好心」，讓她感到丟臉說「真的好莫名又好委屈。」

原PO近日於論壇《zuvio》指出，23日搭捷運，當時車廂內座位全滿，她坐在一般座位滑手機，未注意有長輩上車，坐她隔壁的伯伯讓位給長輩，她看原本坐她隔壁的伯伯沒位子坐，起身讓位給伯伯，卻被對方嗆「不需要妳假好心，剛剛有老人家上車，妳假裝沒看到滑手機，反而是我去讓位。」

原PO聽到對方這麼說感到很難過，由於捷運上人潮眾多，伯伯說的話大家都聽到了，她也不想跟對方吵，「我覺得很丟臉，因為作家李昂事件，年輕人不讓位成為話題，結果我讓位反被說是假好心，真的好莫名其妙也好委屈。」

貼文引發網友討論，「很多老人家非常莫名奇妙，仗著自己是老人是長輩，就覺得高這些年輕人一等」、「不要覺得丟臉，不是妳的問題」、「讓座也被罵，到底想要我們年輕人怎麼樣？」、「真是莫名其妙」、「什麼人都有，只是妳剛好遇到一個老番癲，至少妳忍下來沒跟他吵，要不依他個性應該沒完沒了」。