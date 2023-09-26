發生在22日屏東明揚工廠的大火，撲滅火勢與傷患搶救告一段落之後，內政部長林右昌表示，於火災當晚隨即指示吳容輝政次，盡快啟動災害事故調查會，了解意外發生原因，以提出改善與建議；林右昌呼籲各界，尊重專業的科學鑑定，讓證據說話。

林右昌表示，調查一共分為兩方面；首先「火災原因鑑定與調查」依法由當地消防機關，也就是屏東縣消防局負責原因調查鑑定工作，昨日屏東地檢署檢察官已會同內政部消防署與屏東縣消防局火場調查人員，進入現場蒐證，釐清事發當時的真相，包括災害發生當下化學品的種類、數量與環境配置等實際狀況。

林右昌指出，初步研判本案屬於複合式重大災害案件，後續必須蒐集更完整資料並召開火災調查鑑定會，以確實釐清起火點與爆炸原因。

林右昌提到，第二部分是由內政部召開的「災害事故調查會」，依據消防法第27條之1，當消防及義消人員因災害搶救發生傷亡時就啟動，希望依據火調事實及證據，儘快找出發生原因，並提出改善策略及建議，後續更要對改善及精進事項的執行形況，持續追蹤。

林右昌指出，調查會將於今日下午召開第一次會議，規劃後續現勘及訪談事項，因屬複合式重大災害，將邀請具有特殊化學工廠管理及災害搶救專才的專家學者與會接受諮詢，提出檢討與對策。

林右昌說，屏東明揚工廠大火災害因案情複雜，消防員罹難人數多，調查可能必須耗費更多人力與時間，內政部消防署亦已派員協助屏東縣政府消防局做火災原因鑑定調查，並配合檢察官各項司法偵調工作；林右昌再次呼籲，請各界尊重專業，透過科學鑑定讓證據說話。