杭州亞運23日正式開打，南韓選手權純雨爆冷門輸給泰國選手桑雷吉（Kasidit Samrej）後，竟當場情緒失控怒摔球拍6次，更拒絕與對方握手，此舉讓他遭到南韓網友批評，此外，更有人發現他的女友竟是Wonder Girls成員宥斌，讓人忍不住直呼「宥斌快逃啊」。

權純雨輸給泰國選手桑雷吉後，從球場到休息座椅一路狂砸球拍，最後導致球拍破裂變形，且在對手於網前等待握手問候時，他也沒上前只是不停發洩情緒；據悉，根據韓國規定，若運動員在奧運或亞運獲得金牌可免除兵役，而權純雨仁川機場受訪時，曾表示將全力爭取男單金牌，以求回國免除兵役。

然而，該消息傳回韓國後，引起網友批評「他是這種運動精神的話，就算贏了也不想恭喜他，輸得好」、「自己打得不好還發脾氣，真的好爛，看就知道他平時是怎樣的人」、「素質這麼差回去服兵役吧」。

此外，值得注意的是，有網友發現他似乎就是Wonder Girls成員宥斌今年6月才認愛的男友，讓許多粉絲直呼「天啊，這位不就是宥斌男友嗎？人品是怎麼回事」、「宥斌快逃啊，太可怕了吧」。