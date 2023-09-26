國軍向美採購的刺針飛彈交貨延宕到2025年，海軍為此於2021年起歷經11次稽催，且正式向美方提送2次抗議信函。國防部長邱國正今回應，我國購案不是短期，不講幾月到幾月，是幾年到幾年，當中應該明年要交，但可能因為其他原因往後延，原因不便多講，到了終止年一定會全數接到，大家很努力，跟駐外、美方接觸都沒有停止。

對於中共大埕灣軍演，邱國正說，細節不用多講，9月中共聯合軍演會做年度結案，持續掌握，軍演到了9月就由軍委主導，代表是聯合作戰層級。媒體也詢問中科院試射飛彈針對的是中共機場？邱國正則回應，試射飛彈是年度工作，有些打得好的也有不好的，針對不好的持續改進。

至於國安會諮詢委員黃曙光喊出，2025年能完成3艘國造潛艦，目前也沒有編列相關預算，外界質疑是否可達成。邱國正表示，黃很認真，潛艦工作推動都按照節點管制，他尊重黃的表達，黃這樣講表示很有把握，樂見其成。

對於海軍陸戰中尉疑似被霸凌輕生，邱國正說，全案進入法的程序後，了解但不便講，因為講了好像是在干預、射箭畫靶，這樣不好，也跟家長表達過，同時致歉，這當然是內部管理的問題，國軍會持續努力，後續在撫恤或法，或法官有需要了解的，將會密切配合。

另外，國安局主任秘書王春益涉挪用經費被調查，媒體報導時任國安局長邱國正未調查。邱說，他不確定這件事，王跟他相處很好，也是很認真負責的人，至於什麼當初怎樣、他又中間怎樣，沒有這樣。

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