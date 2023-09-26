桃園市大園區昨日下午發生死亡車禍，1名59歲廖姓男子駕駛白色自小客車行經華興路一段時，涉嫌撞死女機車騎士後肇事逃逸，廖男昨深夜被發現在宜蘭縣南方澳一間土地公廟旁的鐵皮屋輕生死亡，現場留書信，其內容表示，「無力償還， 只能用這種方式解決問題」，廖男遺體報請檢察官相驗，進一步釐清案情。

桃園市昨下午2時許，23歲梁姓女子騎機車行經大園區華興路二段與航城路口時，與一輛跨越雙黃線突然左轉的白色轎車碰撞，倒地後重傷送醫不治，涉嫌肇事的廖男下車查看後，隨即上車加速逃離現場。

桃園市政府警察局大園分局調閱監視器畫面以車追人，掌握肇事車輛沿著國道5號到宜蘭縣下蘇澳交流道，宜警蘇澳分局昨晚10時多追蹤到南方澳蘇南公路山區一處土地公廟，在右側鐵皮屋找到廖男時已輕生身亡，現場留有書信，其內容表示，他知道發生車禍事故，但無力償還，只能用這種方式解決問題。

據了解，廖男是宜蘭縣冬山人，從他個人臉書上看到，是從警職辭職轉任保全工作，長期在桃園市某保全管理公司擔任幹部，相關訊息有待警方調查釐清中。

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