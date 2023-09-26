觀察證交所8月份最新定期定額戶數增加狀況，主要以具有長期穩定績效與配息填息紀錄的產品，相對獲定期定額投資人青睞，如0050、0056均月增逾8千人。與0050成分股高度相似，且目前股價只有0050四分之一的00850，定期定額戶數單月增幅達15.3%，為前十名排行榜中唯一月增率雙位數。元大投信表示，隨著季配ETF成主流，有不少投資人注意到除了存高股息ETF，市值型ETF的成長性也很重要，00850是市場唯一「季配+永續+市值型」台股ETF，主要成分股與0050高度相似，且設有單一成分股權重不得超過30%之限制，深受小資青睞。

在追求高息的同時，「低波動」也成為不少投資人的關心重點，00713定期定額戶數持續攀升，今年以來躍增463.8%。00713是唯一在選股及權重配置兩階段，都納入低波動要素的高股息ETF，且會依本益比高低位置調節成分股，以掌握長期獲利穩定公司的低買高賣機會，調節漲多成分股並買進低基期股票，2022年年底即率先增持跌深高殖利率電子股，挹注今年上半年績效表現，並於6月調整持股時逢高賣出，轉進食品、電信，以及低基期成長股。

元大投信表示，00713具備高息低波選股特色， 0056為連續13年填息紀錄保持人，00850則是唯一「季配+永續+市值型」台股ETF，三檔ETF 涵蓋「低波動」、「高股息」與「成長性」三大投資面向，同時持有更可望月月領息、享有穩定現金流。

元大投信提醒，投資人選擇高股息ETF時，除應注意配息率是否與追蹤指數息率差異太大，可能使ETF長期績效落後追蹤指數，參加配息時也要留意基金配息率不代表報酬率，ETF所領到的企業所發放股利，均計算於每日淨值之內，無論是否配出均屬於投資人權益，若配息則配息金額會自ETF淨值扣除，宜一併留意淨值之變動。