要轉涼了，天氣職人吳聖宇指出，周五、六（29、30日）今年入秋第一波東北季風南下，北部、東部轉涼有雨，高溫降到30度以下，夜晚清晨低溫有機會在20度上下。氣象粉專林老師氣象站則表示，中秋過後至雙十連假期間，南海到西北太平洋還有3至4個颱風生成訊號。

吳聖宇在臉書提到，今天到周五（29日）低壓區範圍向北擴張，水氣順著東北風接近台灣，天氣變得較不穩定，迎風面大台北、基隆北海岸、宜花東及恆春半島一帶降雨變多，背風面中南部山區持續有午後熱對流雷雨，各地白天依然高溫炎熱。因此中秋節（29日）當晚在北部、東半部要看到月亮的機會較低，新竹以南在午後熱對流消散後，比較有機會看到月亮。

吳聖宇表示，周六、日（9月30日至10月1日）入秋第一波東北季風南下，周六晚間起影響比較明顯，配合南邊低壓區帶來的水氣，北部、東部降雨更多，中南部山區有局部午後雷雨。北部、東北部、東部白天轉涼，高溫將降到30度以下，中南部、東南部仍有30到32度高溫，夜晚清晨低溫變化較小，空曠地區感受較涼，北部、東半部局部空曠地區有機會出現20度上下的低溫，算是入秋第一次因為北邊的涼空氣南下而有轉涼的現象。

林老師氣象站則在臉書發文，今年中秋過後到雙十連假期間，南海到西北太平洋的海域上至少還有3、4個颱風生成的訊號，提醒每年9、10月仍是颱風活動力旺盛的多產時段，不過時間還久，不確定性高。