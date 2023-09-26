He can't keep getting away with this!! pic.twitter.com/mXeunwjhm1 — Arizona Diamondbacks (@Dbacks) September 25, 2023

先前打出生涯第2次三響炮、創下隊史紀錄的洋基隊長「法官」賈吉（Aaron Judge），26日交戰響尾蛇的比賽，他在第7局擊出中外野深遠飛球，眼看將飛出牆外形成本季第36轟，卻遭對方美技守備沒收，不過洋基於比賽後半段發力，成功逆轉響尾蛇，最終以6比4帶走勝利。

對陣藍鳥的系列賽打出生涯首轟的菜鳥捕手威爾斯（Austin Wells）扛起第4棒，4局下敲出追平比數的2分炮，雙方你來我往，響尾蛇7上藉著莫雷諾（Gabriel Moreno）安打再度超前，洋基發揮韌性，另一名新秀培拉薩（Oswald Peraza）陽春炮，比數3比3再讓雙方重回原點。

法官原有機會搶當英雄，7局下2出局後他擊出深遠飛球，這球滯空時間非常長，響尾蛇中外野手艾列克湯瑪斯（Alek Thomas）有足夠時間判斷落點，縱身一躍將球牢牢接進手套，阻止洋基超前分進帳，8局上響尾蛇攻破條紋軍牛棚，卡洛爾（Corbin Carroll）適時安打再讓響尾蛇取得1分領先。

8局下洋基小將再發威，弗羅里爾（Estevan Florial）高飛犧牲打先超前，裴雷拉（Everson Pereira）再補上2分打點安打，洋基單局攻下3分，最終以6比4勝出，戰績來到79勝77敗，洋基無緣季後賽，眼前目標將是保住5成勝率。