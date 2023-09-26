有些人在職場上遇到挫折，或遭到同事主管刁難，逼不得已選擇離開，內心肯定滿滿的怨恨。中國上海有一家飯店，大廳裡灑滿紙錢，還放了2個大花圈，中間是飯店經理的遺照，調查後發現是離職員工所為，動機也曝光了。

據《澎湃新聞》報導，員工近日上班發現，飯店大廳被布置成「經理的靈堂」，上頭放著經理的遺照，還擺了大花圈，地上撒滿紙錢，沿街玻璃噴上「一路走好」4個大字，確認後發現經理還活著，嚇得趕緊報警。

玻璃上被噴了「一路走好」4個字。（圖／翻攝自澎湃新聞）

警方到場後，查看飯店內的監視器，發現嫌犯在凌晨1點多犯案，多著一件防曬衣，戴帽子和口罩，在現場反覆查看，看起來對飯店內部設施及周邊環境相當熟悉。經過一番調查，以及飯店員工提供線索，很快就鎖定離職的王姓男員工，並將人逮捕。

面對員警詢問，王男坦承犯案，因為對飯店經理不滿想洩憤，才做出荒唐行為。不過，犯案起因竟是飯店經理在朋友圈的一句吐槽，王男覺得是在影射自己，而且認為經理一直在工作上針對他，因此懷恨在心，事後因侮辱他人被警方依法處以行政拘留5天。