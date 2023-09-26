農業部進口蛋爭議引發民眾不滿，此事是否影響民進黨總統參選人賴清德選情，各界高度關注。最新民調顯示，三腳督情況下，支持度仍以賴清德居冠，民眾黨參選人柯文哲次之、國民黨參選人侯友宜殿後，但賴狂跌10個百分點。

台灣民意基金會今（26）日發表2024總統大選最新民調，若為三腳督，賴清德支持度以33.4%領先柯文哲的27.4%以及侯友宜的17.2%，另外有15.5%尚未決定，6.6%沒意見、不知道、拒答。

若與上個月相比，賴清德、柯文哲、侯友宜的支持度排序不變，但賴重挫10個百分點、柯略增 0.8 個百分點、侯回升3.6個百分點。

另外，在四腳督的情況下，支持度由高至低依序為賴清德31.4%、柯文哲23.1%、侯友宜15.7%、郭台銘10.5% ，有13.6%尚未決定，5.8%沒意見、不知道、拒答；與7月相比，郭的支持度下降4.7個百分點。

該訪問期間為2023年9月18日至20日；對象以全國為範圍的二十歲以上成年人；抽樣方法採市話與手機並用的雙底冊隨機抽樣（dual-frame random sampling），市話佔70%，手機佔30%。有效樣本1077人，市話 753人，手機324人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.99個百分點。