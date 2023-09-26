明揚國際公司廠房22日發生大火，造成9死悲劇，其中4名消防員殉職。有基層消防員跟媒體爆料，近年工廠大火陸續奪走弟兄生命，這是主機關經濟部「官僚殺人」。

「明揚國際」22日晚間發生起火爆炸，而火勢28小時才撲滅，賴俊儒、陳柏翰、鍾吉垣、施寶翔4位消防員不幸殉職，家屬也到現場招魂，希望喚回至親。屏東縣消防局副局長李彬正批，當時救火時，廠商只說有易燃化學物質「環己烷」，但發生爆炸後，業者才坦承有「過氧化氫」。事後主機關經濟部說，權責歸屬地方，此話也讓基層消防員憤怒。

據《鏡週刊》報導，消防員認為，加工出口區因為火災性質特殊，要設立專責消防隊，像聯電、竹科、六輕等都有專屬消防隊，對廠房的化學物品較熟悉，也有專業裝備，如果發生意外能馬上應變，現在全台只有高雄、楠梓、潭子3處加工出口區有消防隊，明顯數量不足。

一名消防員表示，是主管機關經濟部的漠視，才讓近年的工廠大火奪消防員性命，說穿是「官僚殺人」，廠商沒有確實申報危險物品，罰則也不重，這是拿消防員的生命當玩笑。

經濟部加工出口區管理處表示，科技產業園區屏東園區內明揚公司火災造成傷亡，經濟部指出，由於火災爆炸嚴重，不僅造成一廠災情，也造成二廠建物結構安全風險，一廠自事故發生後即停工，而考量勞工安全、避免職災再發生，也要求明揚公司二廠，包括三樓增建工程工地都從火災發生後停工，目前沒有復工時程表，相關職場環境必須重新檢視改善。