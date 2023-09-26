減重是許多人的一生志業，但常人會發現體重卡關、無法再下降。新陳代謝內分泌科醫師李晨瑜表示，這是因為身體自我保護機制，會盡可能保留能量，以便讓人能繼續存活。這時人透過5招，以突破體重停滯期，例如加強運動強度、增加飲食等方式。她表示，若原本是低碳飲食者的人，可以有意識地多吃一些澱粉或蛋白質。

李晨瑜在其臉書表示，減重到達一定程度，大腦與身體意識到人體可能正在鬧饑荒，而會透過降低代謝率、提升飢餓荷爾蒙、降低飽足感等，來盡可能保留能量。此時人可透過打破平衡，給身體一些刺激，來突破這個人體自我保護機制。減重者可運用5種方式突破體重停滯期。

1. 改變運動的模式或強度：

原本沒有在運動的人，可以開始做中等強度的有氧或阻力運動；原本只做有氧的人，可以開始加入一些肌耐力訓練；原本只做阻力運動的人，可以加入一些高強度間歇性運動。

2. 增加飲食變化：

如果一直吃相同的食物，身體久了就更清楚如何輕易調控基礎代謝和荷爾蒙，讓人維持體重，所以食物盡可能不要太一致，讓飲食多樣化，擾亂規律。

3. 增加飲食或減少飲食：

保持彈性，如果本來就是低碳飲食的人，可以有意識的多吃澱粉，打破身體的習慣和平衡。此外，減重卡關者也可有計畫地增加一點蛋白質，以便提高代謝率。

4. 搭配間歇性斷食：

拉長空腹時間，搭配168斷食、52斷食等打破身體的代謝慣性。斷食法可以不用天天執行，可以於一周選幾天執行即可。

5. 讓體重維持2~3個月：

原本的體重是身體一開始設定的體重設定點，大腦傾向維持在那個原點，為了讓減下來的體重成為新的體重設定點，可以先暫時維持目前體重2~3個月或甚至更久。