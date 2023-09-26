台股上周遇逆風，大盤單周下跌近500點，台股ETF也隨之修正。不過，今年當紅炸子雞復華台灣科技優息(00929)買氣絲毫沒有受到影響，摘下上週全ETF市場淨申購金額與受益人數成長雙料冠軍，分別增加超過83億元及6萬人，買氣依然驚人，顯示投資人越跌越買！除了一般投資人，00929更是蟬聯11週八大官股行庫心頭最愛！

美國聯準會(Fed)利率決策會議9月21日出爐，本月利率雖如期按兵不動，但利率點陣圖顯示，多數Fed官員傾向今年底前再升息一次，且明(2024)年降息幅度低於原先預期，故Fed態度仍存「鷹」霾之下，美國公債殖利率及VIX恐慌指數均上揚，加上受到台積電下修明年資本支出及新台幣兌美元匯率升破32元等利空消息影響，台股上周震盪收黑，大盤跌幅超過3.4%。

掌握00929短暫南下時機，6萬投資人狂奔上車，逢低加碼

儘管台股回檔修正，台股ETF買氣依然暢旺，總計53檔，上週淨申購金額及受益人數仍逆勢成長，分別增加53.1億元及14多萬人，多來自於高股息ETF所貢獻。其中又以00929增加最多，奪下全ETF市場淨申購金額與受益人數成長雙料周冠軍。

根據CMoney資料統計，00929上週淨申購金額超過83億元，受益人數則是增加逾6萬人，均遠優於0050、0056、00878等三檔千金級的國民ETF。顯示即使市場下跌，00929月配息、高殖利率的魅力不減，投資人越跌越買。因為00929先前一路北上，股價頻創新高，近期隨著大盤修正，投資人反而認為是難得的上車機會，趁低點再加買。

三哥旋風「息捲全台」三個月，人氣買氣再奪雙冠軍

目前00929總規模已超過769億元，排行全ETF市場第12名、股票ETF第4名；受益人數則超過36萬人，排行全ETF市場第4名，僅次於00878、0056和0050。

同時， 00929近5日成交均量逾24萬張，是0050、0056、00878、006208等其他台股ETF四強加總的2倍多，也是全ETF市場冠軍，在在顯示市場修正之際，00929買氣仍難以被超越。

台股ETF前五強 人氣大比拚

資料來源：CMoney，資料日期：2023/09/22

看透「含息總報酬」，投資方能見真章

00929自成立以來，績效亦位居ETF前段班，8CMoney資料顯示，前兩週大盤未修正之時(統計至9/15)，00929近3個月報酬率為17.87%，全台灣ETF績效中僅遜於街口S&P布蘭特油正2(00715L)、元大S&P石油(00642U)等2檔原油指數ETF，位居全ETF市場第3名；儘管00929上週遇亂流，近一週下跌3.81%，不過，總體而言，近3個月績效仍是台股ETF數一數二 ，報酬率為13.16%，略低於00915的14.66%，為台股ETF第2名、全ETF市場第6名。

如果以台股原型ETF進行分析，不只8月含息總報酬居冠，歷經上週台股修正之後，統計至9/22的績效仍是9月的總冠軍。

資料來源：投信官網，資料日期：2023/09/25

短期AI漲多休息、市場暫無主流接棒，但AI長期成長趨勢明確，可望有實質獲利支撐，而其他產業庫存調整接近尾聲後，2024年若開始補庫存，將為台股帶來新一波成長動能。此外，預估年底將會迎來選舉行情，據歷史經驗，除2012年歐債危機及2015年中國股災外，總統大選前2個月，台股均大幅走高，建議投資人此時如看好台股後勢發展，可逢回檔就進場加碼。00929即將於10月24日進行第4次除息，投資人於10月23日前持有或買進，即可參與配息；若想要定期定額者，則可至中信證券、元富證券、永豐金證券、玉山證券、兆豐證券、合庫證券、統一證券、國泰證券、凱基證券、富邦證券、華南永昌證券、新光證券、群益金鼎證券等13家券商申辦00929定期定額存股服務，利用分散布局長期累積可月月配息的好商品。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。