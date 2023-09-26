侯友宜抵達會場時，被媒體拱「侯王」配時，王直喊「今天是來看博覽會」，侯則是一臉燦笑，隨即快步離去。（吳建輝攝）

侯友宜表示，近年來，彰化在王惠美縣長帶領縣政團隊，一步一腳印為鄉親做事，彰化建設可說是有目共睹，感謝彰化建縣300年帶給台灣豐沛的農產資源，也在此見證彰化的驕傲。（吳建輝攝）

侯友宜參訪彰化建縣300博覽會主題館。（吳建輝攝）

國民黨總統參選人、新北市長侯友宜今天展開彰化行，今年剛好適逢彰化建縣300年，一早在縣長王惠美、立委謝衣鳯等人的陪同下，到訪彰化建縣300博覽會主題館，由王惠美親自擔任導覽員，而侯友宜抵達會場時，被媒體拱「侯王」配時，王直喊「今天是來看博覽會」，侯則笑而不答，隨即快步離去。

新北市長侯友宜26日上午參訪彰化建縣300博覽會主題館，由縣長王惠美親自導覧，並致贈紀念品給侯友宜，王惠美介紹4大展區，展現彰化過去豐富積累、現代創新與未來展望，邀請全國鄉親常來彰化，感受彰化獨特的魅力。

侯友宜表示，彰化建縣300年來一步步發展，從300主題館中可以看出彰化發展歷史十分悠久，是台灣重要的發源地，近年來，彰化在王縣長帶領縣政團隊，一步一腳印為鄉親做事，彰化建設可說是有目共睹，感謝彰化建縣300年帶給台灣豐沛的農產資源，也在此見證彰化的驕傲。

侯友宜今鎖定中台灣到最大「搖擺州」彰化縣一口氣跑7行程，一早9點參訪完彰化博覽會300主題館後，接著到鹿港洋厝社關懷據點參加肉品捐贈儀式，11點預計到福興豐樂牧場參訪，並在牧場裡發布「老農津貼 侯友宜來改變」政見。

下午則是將到北斗東螺媽祖廟天后宮參拜，在到大村慈雲寺與鄉親見面，接下來則是到花壇順達窯業體驗製磚過程，一路到下午5點抵達彰化市阿夷社區參訪，將在會中舉行重大建設發展座談，馬拉松式全彰跑透透。