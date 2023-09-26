易寶宏。（本報資料照片）

喧騰一時的「樂陞科技」坑殺2萬多名股民案，樂陞前董事長許金龍被判刑10年，今入獄服刑。不過，日前因殺警案受刑人易寶宏獲遴選至外役監服刑引發爭議，立法院今年7月底三讀通過《外役監條例》修正案，明定犯《證券交易法》、《銀行法》等重大經濟罪犯不能列入遴選名單，且許金龍的犯罪所得尚未全數沒收或追徵，因此許金龍不能申請到外役監服刑。

樂陞案爆發於2016年，已改名為齊民公司的樂陞科技前董事長許金龍，自導自演日商百尺竿頭併購案，因併購案破局坑殺了近2萬股民，許還靠內線交易、並找曾涉國票案的楊博智操盤炒股獲利。

案件纏訟6年，最高法院本月20日駁回上訴，許金龍被依《證券交易法》操縱證券交易價格等罪被判刑10年，併科罰金6000萬元，沒收未扣案犯罪所得12億多元確定。台北地檢署今早傳喚他到案發監執行。

許金龍入監後，只能在一般監獄服刑，沒有機會到外役監服刑，這是因為夜店殺警案受刑人易寶宏轉至外役監「坐爽監」引發爭議，法務部為此修正《外役監條例》，從嚴限制遴選資格，立法院已在今年7月底三讀通過《外役監條例》修正案。

新修正《外役監條例》規定，貪汙、重大經濟罪犯不能列入遴選名單，涉犯《證券交易法》、《銀行法》、《金融控管公司法》、《票券金融管理法》、《信託業法》、《信用合作社法》、《保險法》、《農業金融法》、《證券投資信託及顧問法》之罪，其最輕本刑為7年以上有期徒刑者，或犯《貪汙治罪條例》利用職務機會詐取財物、公務員對職務上行為收受賄賂，不得遴選；但如犯罪所得或其屬個人犯罪所得已全部依法沒收或追徵者，則不在此限。