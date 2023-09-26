民眾黨立院黨團26日赴監察院遞陳情書檢舉農業部，黨團發言人楊寶楨（右）、黨團總召邱臣遠（左）、民眾黨立委陳琬惠出席。（黃婉婷攝）

進口雞蛋衍生食安風暴，民眾黨立院黨團26日赴監察院遞陳情書檢舉農業部，要求查明專案進口雞蛋政策中的職責缺失，未即時調控國內雞蛋產銷資訊及調節產銷，且過期或偽標蛋品未能及時下架回收，以及農業部在標示爭議中的不作為，是否刻意隱瞞或有行政疏失，也應釐清政府食安管理在橫向協調及溝通上是否相互推託或掩護。

黨團總召邱臣遠表示，國內蛋價繼9月初調漲3元後，本周再調漲2元，批發價每台斤漲至55元，重回今年新高，無奈本土雞蛋產量尚未恢復，入秋後進入禽流感高峰期，中秋節後蛋價恐漲更多，今年底至明年春節用蛋量暴增，可能超越年初價格達到新高峰。

邱臣遠提到，農業部「雞蛋緊急調度計畫庫存數量表」顯示，到9月15日為止，6家物流冷藏業者還存有5795萬顆蛋，其中待銷毀「壞蛋」竟高達近9成（5170萬顆），可見進口政策成效低劣、浪費公帑，這些待銷毀的蛋如何處理？給誰處理？又要花多少公帑？希望農業部不要再把問題「超思化」。

「貨架空空無處購，庫有凍蛋無處售？」邱臣遠指出，此反差突顯政府對食品供應和價格穩定的無能，政府施政只做表面改變，未觸及問題核心，農業部「專案進口」做白工，反加劇缺蛋危機中的「市場失靈」，進而造成更多「政府失靈」漏洞，當中是否違法失職，呼籲監察院必須嚴查。

民眾黨立委陳琬惠指出，2021年7月新冠疫情嚴峻，雞蛋需求下降並滯銷，農業部提出屠宰蛋雞每隻補助5元，但新蛋雞培養需要時間，故同年底就浮現缺蛋徵兆，調控明顯出問題。2022年日本因禽流感停止對台灣供應蛋類，台灣亦有禽流感疫情，但中央和地方通報斷鏈，「瞞報」現象不斷，農業部未盡查核督導之責，就是失職。

陳琬惠表示，農業部在缺蛋之初馬上宣布價格凍漲，但實際上一方面無法反映供給端成本，導致小蛋農退出市場，另一方面忽視需求端消費者的預期心理，加劇缺蛋問題。農業部不作為又消極，還妄圖扮演「看不見的手」取代市場機制，並隱藏相關資訊粉飾太平，導致缺蛋危機，呼籲監察院應深入調查，釐清疏失並究責，勿枉勿縱。