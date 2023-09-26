女星李妍憬（原名：李妍瑾）本月初自曝被新男友「小人物」求婚成功，男方非公眾人物，後來她默認未婚夫受邀投入大選當參選人幕僚，然而是替哪位候選人當幕僚她沒明說。今(26日)週刊報導她和未婚夫被拍到急忙到生殖中心，李妍憬看來「孕」味濃，她坦言因為生理期晚到，以為做人成功，沒想到空歡喜一場，被判定是「假性懷孕」。

李妍憬最近坦言正在籌備婚宴，但對於未婚夫即將成為選戰幕僚一事，她樂觀其成。據《鏡週刊》報導，本月20日直擊李妍憬穿著一身全白連身洋裝，牽著穿黑色上衣、牛仔褲的未婚夫小人物到生殖醫學中心，她坦言一度以為懷孕去檢查，沒想到希望落空，之後會再接再厲。

李妍憬和未婚夫被拍上生殖醫學中心。（圖／中時資料照）

李妍憬去年認愛前謎片導演圤智雨，但一個月後閃電宣布分手，從小盼望遇到好男人、走入幸福家庭的她，今年七夕情人節被求婚成功，她更開心的在臉書分享被求婚當下的影片，表示她答應了，但頭有點暈。報導指出李妍憬本來想立刻去登記結婚，卻被母親打槍，要她好好選定良辰吉日再去登記，婚姻才能長長久久。

李妍憬的另一半原本是珠寶鑑定師，身高183公分，大現年38歲的李妍憬8歲，最近傳出將改當選舉幕僚，李妍憬沒否認，表示只要做對人民好的事情，她都支持，並表示自己一直以來無黨無派，不透露未來老公要幫誰做事，只要不是做壞事都沒關係。