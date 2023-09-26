明揚國際屏東工廠氣爆釀9死、109傷並有1人失聯，其中死亡者有4名消防員，為幫助更多有緊急救護需求者，台中市19名醫師創全國之先成立義消分隊，將以24小時on call的方式協助消防員緊急救護相關急救情況；行政院7月間也調增消防員危險職務加給15％，明年起將由地方政府編列經費，台中市長盧秀燕喊話「中央開支票應該一起買單」。

盧秀燕表示，行政院在7月10日修正消防人員的危險加給，各縣市消防員調高加給15％，且追溯從今年7月1日開始生效，因為是7月才臨時提出且提前追溯，預算來不及編列，因此，今年7月到12月的預算由行政院統籌發放，但明年開始各縣市必須要編列預算支付。

盧秀燕對此喊話中央說，每個縣市政府的財政狀況都不一樣，有的地方政府財政很拮据，要編列這筆經費恐難以負擔，希望中央開的支票要長期買單，且應不論縣市一起由中央買單。

此外，有感於屏東氣爆釀多人死傷，台中市首創由急診室醫師組成的義消分隊，將全天候協助消防人員線上醫療，盧秀燕說，過去消防局也有醫師做醫療指導，但僅少數幾人，有感於緊急救護時可能有緊急情況需要急救及處置，可提高傷病患者活命機會，1名醫師站出來號召另18名醫師組成義消分隊，是全國首創的醫師義消分隊。

盧秀燕說，這19名醫師義消多是各大醫院第一線急診室醫師，他們以24小時輪值的方式，在救護人員出勤時待命、以on call方式線上指導救護員協助急救事宜。