2023大安傳愛活動於今日(26) 上午10時於大安區行政中心大禮堂辦理，邀請區內弱勢獨居長輩們提前歡慶中秋節。區長林明寬表示，「大安傳愛關懷活動」舉辦至今已邁入第15年，自民國97年起，臺北市大安區公所即與台北市安和扶輪社與攜手合作，除了貼心問候長者們生活狀況，亦致贈關懷禮金提供實質上的幫助。大安傳愛關懷活動是整合了公私部門資源而推出的區級特色服務，除了加強對本區邊緣弱勢長者的照顧外，並鼓勵高齡長者參加社區活動，調適自我生活並保持心理健康，亦增進大眾對高齡者的認識，進而推動敬老風氣。

林明寛區長致贈安和扶輪社感謝狀。(戴志揚翻攝)

區長與安和扶輪社及里長們合影。(戴志揚翻攝)

這次的活動以越南中秋節為主題，透過新移民講師的解說，使長者們了解越南中秋節的典故及特色，加深對新移民文化的瞭解。現場亦有新移民志工加入，共同服務關懷獨居長者，透過其與長者間的交流，增加彼此了解，促進文化友善共融。

林明寬區長與安和扶輪社吳真德社長致贈長者秋節慰問品。(戴志揚翻攝)

林明寬表示，本次活動特別感謝台北市安和扶輪社、大安戶政事務所、大安區健康服務中心、大安社會福利服務中心等協力單位的支援，也感謝新移民朋友們所傳遞祝福的正能量。

參加活動多次的林奶奶開心表示每次參與活動，都能感受到大安區公所的用心，活動中除了有精彩的越式舞蹈可欣賞，亦可了解越南的中秋節習俗與文化，讓人耳目一新。此外，還特別設計了防災宣導小遊戲專區，既可了解災害來臨時居家逃生、避難之正確知識，還能得到實用的小獎品，十分有趣。

長輩在現場參與防災宣導，並玩起填填看遊戲。(戴志揚翻攝)

林明寬表示，本次活動特別感謝台北市安和扶輪社、大安戶政事務所、大安區健康服務中心、大安社會福利服務中心等協力單位的支援，也感謝新移民朋友們所傳遞祝福的正能量。讓每位長者的歡笑化作讓傳愛活動延續下去的動力，大安區公所將積極為弱勢長輩們提供安心樂活服務，持續推動建構公、私及第三部門合作的在地關懷網絡。