一名網友分享，今天早上快6點的時候起床上廁所，被戰鬥機呼嘯而過的巨響嚇到毫無睡意，讓他好奇這樣正常嗎？引起網友討論，不少苦主崩潰直呼，聲音超級大，還以為被轟炸了。另有網友則解釋說，雙十國慶日快到了，會進行「空中操演」。

一名網友今天在PTT上分享，他今天早上5、6點起床上廁所，突然聽到「咻」一聲，然後接著就傳來「崩」的聲音，讓他尿意瞬間沒了，人也立刻清醒過來，好奇大清早戰鬥機呼嘯而過正常嗎？

貼文引起網友討論，不少苦主留言＋1，表示一大清早被吵醒，真的嚇了一大跳，「嚇醒，以為墜機之類」、「台北市早上有聽到」、「新北市也聽到」、「有夠吵，我也被吵醒上來找消息」、「真的嚇死以為要被炸」、「女兒被嚇醒，還要哄睡一次超麻煩」、「超大聲，真的被吵醒」。

另有許多人好奇怎麼大清早就有戰鬥機的聲音，對此，內行網友PO出「112年國慶大會空中操演規劃表」指出，雙十節快要到了，今天（26日）確實有排程演練，時間是上午5點50到7點15分進行半兵力訓練。