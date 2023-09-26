周二香港恆生綜合指數早盤跌148點或0.8%，為17581點。國企股(H股)跌0.9%。科技指數跌1.5%。
主要的大型科技股走勢分化，騰訊跌1.1%，阿里巴巴跌0.4%，百度升0.1%。
昨日跌深的內房股，周二早盤向上，碧桂園升近1%，龍光集團漲2.5%，遠洋集團升1%。
多數汽車股持續走低，理想汽車繼續重跌4%；此前港交所揭露資訊顯示，理想非執行董事王興賣股，套現3.11港元。
友邦保險跌2.2%，平安保險跌1.7%。
在周一收挫1.8%之後，港股低開67點。美債息上升，美元持續走強，投資人持續消化有關美利息在未來一段時間維持較高水準的訊息。
周二香港恆生綜合指數早盤跌148點或0.8%，為17581點。國企股(H股)跌0.9%。科技指數跌1.5%。
主要的大型科技股走勢分化，騰訊跌1.1%，阿里巴巴跌0.4%，百度升0.1%。
昨日跌深的內房股，周二早盤向上，碧桂園升近1%，龍光集團漲2.5%，遠洋集團升1%。
多數汽車股持續走低，理想汽車繼續重跌4%；此前港交所揭露資訊顯示，理想非執行董事王興賣股，套現3.11港元。
友邦保險跌2.2%，平安保險跌1.7%。
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