烏克蘭發射「風暴之影」（Storm shadow）長程飛彈，重創俄羅斯黑海艦隊總部。

俄羅斯黑海艦隊遇襲，總部被飛彈炸毀，據說這一切都是俄羅斯軍官沒拿到薪水，因此向烏克蘭游擊隊洩露了敏感情資所致。

據《商業內幕》（Business Insider）網25日報導，烏克蘭反抗組織告訴《基輔郵報》（Kyiv Post），這些俄羅斯軍官沒收到莫斯科的薪資，於是決定以資金作為交換條件，向烏克蘭游擊隊洩露高階指揮官的敏感情資。結果這些情資為烏克蘭上周鎖定黑海艦隊總部，發動大規模毀滅性飛彈攻擊鋪了路。

不過，由烏克蘭和克里米亞韃靼人組織的「阿泰什」（「火」，ATESH）游擊隊發言人說，遲給薪水並不是迫使俄羅斯武裝聯邦部隊對抗當局的唯一要因，而是資金獎勵成為額外誘因，促使他們決定和「阿泰什」合作。

烏克蘭發射「風暴之影」（Storm shadow）長程飛彈，重創俄羅斯黑海艦隊總部。

烏克蘭部隊上周五發射「風暴之影」（Storm shadow）長程飛彈，轟炸俄軍黑海艦隊在克里米亞的塞凡堡（Sevastopol）總部。而相片和錄影都顯示，有1枚飛彈擊中，並重創黑海艦隊總部建築。

後來烏軍說，他們算準了俄羅斯海軍高層開會的時間發動攻擊。而烏克蘭特戰隊周一說，包括黑海艦隊司令索科洛夫（Viktor Sokolov）在內，俄軍共有34人死亡，105人受傷。不過，《商業內幕》無法立即獨立證實相關消息。

文章來源：Russian officers who hadn't been paid by Moscow sold key intel on the Black Sea Fleet to Ukrainian resistance fighters. Then the headquarters blew up.

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