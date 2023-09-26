立凱-KY指出，授權澳洲AEV LFP項目憑藉三大優勢，雙方將可攜手直接服務世界頂級的電池客戶，其一，該廠初期興建3萬噸，目標產能達10萬噸，澳洲擁有全球50%的鋰礦儲量，AEV將可憑藉澳洲豐富的鋰礦與磷礦資源，做為美國的自由貿易夥伴(FTA)，AEV將可滿足北美市場對LFP的高度需求。其二，AEV將就近滿足日本、韓國客戶在亞太地區對LFP的需求，減少亞太客戶過度依賴大陸的風險。最後，澳洲具有與東南亞的地利之便，AEV未來所生產的LFP也能支持東南亞、印度市場。

澳洲北領地政府(Northern Territory Government)則進一步指出，將於Middle Arm永續發展區(Middle Arm Sustainable Development Precinct)打造澳洲首個商業規模的LFP工廠，設計年產3萬噸LFP，用於電動車和儲能電池。將可在施工階段創造超過500個就業機會，並在工廠營運後提供100個職位，隨後並擴大至300個職缺，每年平均為地方經濟創造高達15億澳幣收入。

在過去的一年當中，北領地政府持續在監管審核、對接市場需求以及提供地方企業受益最大化等方面提供支持，持續推動此項目的實施。值得注意的是，此廠在澳洲政府積極扶持下，可望列為政府首波高額補貼建廠的名單。

AVENIRA LTD為一家在澳洲證券交易所上市的探勘公司，專注澳洲西部的黃金資產和北領地的磷酸鹽資產，並擁有技術權利，目標把澳洲北領地定位為澳洲下一個先進製造基地，此LFP工廠計畫所需的原材料將全數採購來自澳洲北領地巴克利地區Wonarah(沃納拉)磷酸鹽項目。