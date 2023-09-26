同時，在台灣，星展銀行（台灣）自2020年起便和台灣食物銀行聯合會緊密合作，陸續於台北市信義區及花蓮贊助成立食物銀行旗艦店及大型倉儲中心，透過資源再分配的方式，讓各界捐贈的食物與物資能被更好的運用，在避免食物被浪費的同時，照顧周邊需要幫助的家戶。星展銀行（台灣）亦長期對內募集物資，並定期號召志工前往食物銀行協助食物箱的包裝，實際參與專案、活化食物旅程，減少食物浪費。

星展自2014年成立星展基金會以來，星展在亞洲已投入約3億新台幣，支持逾800項社會創新計畫。2022年，星展基金會更額外提撥1億新幣（近23億新台幣），增設「社區影響力」（Community Impact）主軸，打造符合在地需求的公益行動。2023年，星展更宣布未來10年將挹注10億新幣（約新台幣228億元）回饋營運所在社區，確保各項公益計劃的推行具備穩健的資金支持，而星展集團旗下3萬6000名員工也將在未來10年內，貢獻超過150萬小時的志工服務，回饋社會，致力成為一家「不一樣的銀行」（Different Kind of Bank）。

新加坡星展基金會董事暨星展銀行集團推廣策略暨傳訊處負責人魏洪英（Karen Ngui）表示，星展相信元宇宙能成為發揮正面力量的互動平台，也希望用更創新且具趣味的方式，加強大眾對永續的認識。「DBS BetterWorld」深入探討食物浪費所帶來的挑戰，而隨著元宇宙技術更加成熟，星展也會強化其應用，將虛擬的倡議成果轉化為現實世界的影響力。

遊戲體驗中，玩家必須完成一系列挑戰，參與五家星展基金會獎勵金得主的特殊行動，認識他們為了達成食物零浪費所採取的創新方案，內容包括啤酒製造商蒐集製造過程中產生的剩餘穀物再製為食品、透過銷售及再分配即期品減少食物浪費同時幫助弱勢、將廢棄停機坪等閒置空間改造為城市農場等。