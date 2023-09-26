友台立場鮮明的美國國會參議院外交關係委員會主席、參議員梅南德茲（BobMenendez），近日遭檢方指控收受50萬美元現金、價值15萬元金條，以及1輛賓士敞篷車以暗助埃及政府。對此，我國駐紐西蘭前代表介文汲直言，梅南德茲直接收禮的行為相當愚蠢，他並分享了外交官任內在美國送禮的內幕。

美國檢方共指控梅南德茲3項罪刑，包括慫恿其他參議員放行對埃及政府的3億美元援助、向埃及官員提供敏感的美國政府情資，以及幫助保護2名商人免受司法部調查，並幫助埃及裔商人獲得埃及政府授予的商業壟斷權，若全部罪名成立，最高可被判處20年有期徒刑；梅南德茲對此回應，相關指控毫無根據。

介文汲昨（25）日在中天政論節目《頭條開講》表示，梅南德茲直接收取金條、豪車的方式相當愚蠢、技巧非常差勁，此事也可看出，他是個膽大妄為、且非常貪腐的人。介文汲指出，在美國，政治人物可以收禮，但一定要申報，且禮品的價值有上限，一旦超過，就必須把收下的禮品繳出來。

介文汲透露，在他擔任外交官時期，美國政治人物可以收受的禮品價值上限是80美金，有次他送了美國國會議員中式的花瓶與漆器，不久之後就接到了對方助理的電話，詢問這些禮品的價值。