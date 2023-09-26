英國白金漢宮今天宣布，韓國總統尹錫悅接受英國國王查爾斯三世（King Charles III）邀請後，將於11月前往英國進行國是訪問。

綜合法新社與路透社報導，尹錫悅將成為去年9月查爾斯三世母親、女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）辭世後，查爾斯三世登基以來，第2位對英國進行國是訪問的外國領袖，第1位是南非總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）。

74歲的查爾斯和76歲的王后卡蜜拉（ Camilla）屆時將在白金漢宮，接待62歲的尹錫悅和他的51歲夫人金建希。目前尚不清楚確切日期。

尹錫悅今年4月前往美國進行為期一週的國是訪問期間，演唱他最愛的歌曲「美國派」（American Pie），讓現場賓客驚訝不已，引起全球關注。

尹錫悅當時是應美國總統拜登要求，在白宮一場晚宴上即興獻唱。

不過，尹錫悅在倫敦不太可能再度引吭高歌。在白金漢宮大宴會廳舉行的國宴通常較為拘謹，會有正式晚宴加上致詞和祝酒詞。

白金漢宮表示，尹錫悅此行的進一步細節稍晚會再對外宣布。

去年，英國在女王伊麗莎白二世葬禮前夕接待前來吊唁的外國元首和官方外賓時，查爾斯三世與尹錫悅曾在白金漢宮會面。

保守派的尹錫悅去年訪英期間錯過瞻仰女王伊麗莎白二世靈柩的機會，遭對手指責不尊重，他則把問題歸咎於交通壅塞。

尹錫悅去年在聯合國大會與拜登握手寒暄後，隨即發表貶低美國議員的言論，卻忘了關麥克風，引發軒然大波，當時的影片也在韓國瘋傳。（譯者：李佩珊/核稿：劉文瑜）1120926