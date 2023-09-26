知名外景節目主持人「阿嬌」謝雅琳，幽默的主持風格收到大批觀眾喜愛，2008年二婚小8歲的老公，結婚至今15年依舊甜蜜，可謂家庭事業兩得意，不過老公昨(25日)突然胸悶緊急送醫，讓目睹整個過程的她直呼嚇壞了。

阿嬌曬出老公掩面彎下腰，坐在輪椅上的照片，看起來相當不舒服，接著指出老公昨晚突然表示胸悶喘不過去，由於他鮮少會主動表示自己身體不適，讓她直覺狀況相當嚴重，便決定把老公送到醫院掛急診，但老公擔憂她眼睛不好，半夜無法開車送他到醫院，決定先到藥局買酸痛藥布來應急，沒想到狀況越來越嚴重，還從脖子蔓延到肩膀，因此決定到醫院就醫掛急診。

阿嬌指出老公到醫院時，痛到臉色蒼白幾乎沒血色，讓目睹整個過程的她嚇傻，經過將近四小時的檢查後，醫生診斷出應該是肌肉拉傷，在打了止痛針後，不適狀況緩解很多，這也讓阿嬌深刻反省，短短一年搬了兩次家，生活尚未安定下來，就急著要求老公拍攝做菜影片，讓她強調：「看著他昨天在急診室坐在輪椅上痛苦的樣子，我不敢再想要急著拍影片了」，畢竟沒有事比健康平安更重要。

知名外景節目主持人「阿嬌」謝雅琳。（圖／中時資料照）

阿嬌透露老公會出現喘不過氣的症狀，是因為連續快速用雙手幫腳踏車打氣，導致出現身體不適的狀況，原本一開始擔憂可能是主動脈剝離，好在只是肌肉拉傷，才讓她放下心中一塊大石頭。