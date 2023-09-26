國民黨立委馬文君日前爆料，陸軍已下令志願役官兵1年內要訓練到能長跑10公里，標準直逼特戰部隊。雖未規定時限，但有官兵認為，某些部隊身背大量勤務，恐無法負荷；馬文君也要求國防部再提出評估報告。對此，陸軍司令部上午最新回應表示，未來將採「三大方式」進行，循序漸進訓練體能。

陸軍司令部承認，目前這項訓練措施，已自9月試行「長跑」及「體適能」等相關訓練，採取由上而下提升訓練風氣。而訓練方式採「主官率隊」、「逐次增強」、「不限時間」等方式，循序漸進提升體能素質。

馬文君表示，相關訓練空前嚴格，長程目標是明年7月1日之後每周長跑5公里，至12月每周達10公里。至於3000公尺武裝跑步，長程目標則是明年7月1日之後每兩周跑一次，過程皆著戰鬥個裝進行。

馬文君指出，如今國軍體能訓練與測驗是3000公尺長跑，未來訓練卻上看10公里，再新增3000公尺武裝跑步，恐會揠苗助長。馬文君表示，據傳這是蔡英文總統聽取國軍赴美接受小部隊訓的成效報告之後，裁示全軍特戰化，但可行性為何？

馬文君提出多點質疑，包含現有陸軍部隊分為戰鬥部隊、戰鬥支援部隊、勤務支援部隊，未來是否一體適用特戰標準？按照國人基本體能，又多少人能達特戰標準？而既然都拉到特戰標準，若能達標，是否都比照特戰部隊發給特戰加給？

同時提出疑問，義務役跟志願役是否標準一致，如果不一致，同一單位同時有義務役跟志願役時，又如何平衡戰力？她後續將請國防部提出評估報告。

據悉，近期已有部隊官兵開始進入「10公里長跑」的訓練時程，也有官兵透露，現有志願役長跑訓練為3公里，而為增強官兵體魄，有些單位本來就會安排全副武裝跑3公里，但並未規定秒數，只要全程跑完即可，約1個月會測驗1次。

對此，陸軍司令部最新回應如下：

一、軍士官兵年度體能鑑測標準，均依國防部現行鑑測規定執行。

二、由司令部自9月起試行「長跑」及「體適能」等相關訓練，作法提供部隊參考，期由上而下提升訓練風氣。

三、訓練方式採「主官率隊」、「逐次增強」、「不限時間」等方式，循序漸進提升體能素質。