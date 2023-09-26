iPhone 15於上周五（22日）在台灣開賣，不少果粉超興奮，但有一名網友卻哀號說，他疑似是買到了「機王」，手機剛入手就有一大堆問題，包括插了SIM卡以後卻沒訊號，充電到80％手機就會跳出過熱的訊息，讓他很崩潰，引起網友熱烈討論。

一名網友昨在PTT上分享，他剛入手「iPhone 15 pro max」，但不知道是不是買到了「機王」，才剛設定好要使用就遇到一堆問題，首先是插了SIM卡卻沒有訊號，但是他把卡片插到舊手機卻又可以使用，因此卡片應該是沒有問題，但不知道為何放到新手機裡面，就是沒訊號。

原PO表示，充電的時候也有一些狀況，大約充電到80％左右，系統就會跳出提示說「溫度過熱，等回復正常溫度再繼續充電」，但他摸了手機檢查，卻發現機身並沒有很燙，讓他感到很奇怪，而且他使用的充電工具，也都是蘋果原廠的，理應不會有問題才對。

貼文引起網友討論，「機王嗎？感覺新手機這樣問題有點多，能退就退」、「好慘，第一次用iPhone就遇到這麼多問題」、「是不是一邊充電一邊使用手機？這樣螢幕很有可能會過熱」、「我也有遇到，能退就退吧！換一台新的」。

另有網友說，跟原PO遇到很類似的問題，後來拿橡皮擦將SIM卡擦一擦就好了，有可能是晶片的部分髒髒的，才會造成感應不良；不過，充電過熱的問題，他倒是沒有發生。