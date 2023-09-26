大陸山東青島幾位少年進入一家豪華飯店地下停車場，其中一人囂張踩在一輛藍寶堅尼引擎蓋上，並拍下影片到網路上炫耀。事後車主表示車輛維修費高達17.7萬人民幣（約新台幣78萬元），準備走法律途徑，決定不和解。

綜合陸媒報導，王男在2022年底花了298萬人民幣（約新台幣1千3百萬元）購入藍寶堅尼，21日晚他入住青島某間五星級飯店，因此將車輛停在地下停車場。不料，24晚間朋友竟告訴他，有網友在網路上發布用腳踩他跑車的影片，王男查看自己的車發現，引擎蓋上真的有一個疑似腳踩造成的凹陷。

據報導，王男24日當天回到飯店內，透過工作人員調了停車場的監視器，影片中可以看到21日晚上約8點左右，他的跑車旁出現了幾位少年，其中一位15歲的少年還一腳踩在他的車上，並往他的車吐了一口痰。王男事後報警，經警方聯絡了對方的家屬，希望對方到場解決事情，怎料對方竟不願到場協商。

根據報導內容，王男將車輛送去評估維修費用，工作人員告知他維修費用為17.7萬人民幣，他表示如果對方拒絕賠償，他將採取法律途徑。事後青島市公安局市南分局表示，會將情況轉給相關人員，如有任何結果將會隨時更新。