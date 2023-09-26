2024總統大選步步逼近，縣傳出侯陣營與藍高層已有非綠陣營共推人馬對決綠營的默契，且中廣董事長趙少康也於9月初密會前高雄市長韓國瑜等人，加速非綠陣營整合。立院國民黨團26日上午被問及此事，首席副書記長李德維認為，不管是趙少康、韓國瑜或是其他黨內具有影響力的人士，只要能夠促成相關的合作，甚至於能夠達請大家下架民進黨共同的心願，他覺得時機不重要，把事情完成最重要。

李德維說，藍白合最重要的是民意，時間上雖有壓力，但還是要以民意為最後依歸。李也呼籲在野各政黨可以好好思索怎麼樣能夠讓在野的力量能夠發揮到最大，能夠下架民進黨政黨輪替，這是多數民眾希望看到的，如何談相信黨主席朱立倫都會好好來處理。

至於有傳出侯友宜競選辦公室執行長金溥聰同意政黨合作，但堅持國民黨總統參選人侯友宜「不能當副」，對此李德維說，國民黨內絕大多數的人對於政黨的合作，基本上都是保持正面態度。在加強自己的實力以後，如何來整合，李認為金老師也是同意的。

李說，國民黨是一個Team，不只是侯友宜，還包含了國民黨上上下下所有的縣市長、立法委員、縣市議員以及地方的組織。國民黨也是一個百年政黨，有他自己實力的存在，這個部分我覺得大家可以客觀的來做討論，而不是只是用自己的想法來談合作。所以朱立倫主席再次多次的強調，小我小一點，大我大一點。

至於鴻海創辦人郭台銘是否已不再談整合的名單裡，李認為，郭台銘沒有政黨，且國民黨從5月17一直到9月份左右，都渴望能夠跟郭台銘有所合作，但過去歷程大家也歷歷在目，所以現在先把能夠聚集在一起的好朋友聚集在一起。至於過去我們已經喊話很久的人，或者現在不是最重要的目標。

立委游毓蘭也說，對國民黨而言，身為百年大黨、百年政黨，本來就是要用政治理念來號召。郭的理念其實能用的都用了，不知道郭台銘還在堅持什麼。