信件以電腦打字方式寄送。（讀者提供／張毓翎台南傳真）

47歲蔡女因打官司沒贏過，於是開始對司法表示不滿批評不公，上網肉搜判決法官及檢事官姓名、住處、生肖等相關資訊，並寄送恐嚇信件20封。（讀者提供／張毓翎台南傳真）

台南市一名蔡姓女子疑因不滿司法不公，從2021年12月起，陸續寄送裝有白包、紅包、安太歲字條、御守甚至保險套等物品的信件到司法機關，類似信件數多達20封，讓收到的司法官人員深受其擾，南警經比對相關資料，查出蔡女涉案，日前將她依恐嚇危害安全等罪嫌移送台南地檢署偵辦。

台灣高等法院台南分院、台南地方法院及台南地檢署等單位多名司法官人員，從2021年12 月底起，陸續在院、檢辦公室及公務宿舍等處，分別接獲未署名的信件，其以電腦打字方式寄送，裡面裝有現金白包及紅包、安太歲字條，護身符、提貨券、餐券、住宿券及判決書等物品。

檢方指揮台南市警察局刑事警察大隊偵辦，刑大偵五隊與第四分局、鑑識中心共組專案小組，調閱大量資料及透過大數據分析比對，鎖定本市蔡姓女子涉有重嫌，遂向院、檢聲請搜索票及拘票，今年7月20日執行查緝收網。

47歲蔡女因打官司沒贏過，於是開始對司法表示不滿批評不公，上網肉搜判決法官及檢事官姓名、住處、生肖等相關資訊，並寄送恐嚇信件20封，有些還裝有紅包、現金或禮券等「小禮物」，故意挑釁司法官人員。

蔡女到案後矢口否認犯行，不過鑑識中心將查獲證物送DNA鑑定，比對結果與該嫌犯相符，警詢後於9月22日將她依恐嚇危害安全等罪嫌移送法辦。