2024總統大選民調(製圖/中時新聞網)

台灣民意基金會今公布最新民調，2024總統大選若為三腳督，支持度仍以民進黨賴清德居冠，但重挫10個百分點，且本命區台南市支持度僅剩4成9、沒有過半，進口蛋風波讓競選團隊過去半年的努力毀於一旦。

根據該民調顯示，2024總統大選如果為三腳督，支持度分別為賴清德33.4%、柯文哲27.4%、侯友宜17.2%，15.5%尚未決定，6.6%沒意見、不知道、拒答， 除賴重挫10個百分點外，柯略增0.8個百分點，差賴6個百分點，侯回升3.6個百分點，和賴相差16.2個百分點。

台灣民意基金會董事長游盈隆認為，對賴陣營而言，進口蛋這起猛爆性突發事件，彷彿變生肘腋、禍起蕭墻、內院失火般的意外事件，是自己執政團隊惹出來的禍，將執政優勢變劣勢。

另外，如果是4人競爭，支持度依序為賴青德31.4％、柯文哲23.1％、侯友宜15.7％、郭台銘10.5％ ，13.6％尚未決定，5.8％沒意見、不知道、拒答。游盈隆認為， 郭台銘獨立參選，並沒有在根本上改變三人競爭結構，但受衝擊最大的是柯文哲，柯賴差距從6個百分點變成8個百分點，而對侯友宜雖有衝擊，但影響不大。

游盈隆認為，賴清德民調重挫，使選舉競爭出現結構性緊縮，儘管他仍保持穩定領先，但已強烈暗示這場總統選舉過程與結果將充滿不確定性，賴重挫原因，初步解釋是8月出訪、台美日關係加溫、在野陣營分崩離析的快樂時光效應結束、爆發進口雞蛋爭議，引發系統性危機， 重創民進黨支持度、總統蔡英文聲望，嚴重傷及陳建仁內閣施政滿意度，進一步對賴清德總統選情造成重傷害。

他說，為什麼農業部「進口雞蛋專案」短時間內就引爆眾怒？對許多人來說還是一個謎，陳吉仲請辭前對於外界疑慮都沒給出明確的答案，難怪遍地烽火，人民的不滿和憤怒四處可見。

柯文哲方面，游盈隆說，民意支持度自六月以來始終維持在二成七上下，穩居第二，但迄今無向上提升的強有力動能，是一大隱憂。侯友宜過去一個月，民意支持度上升3.6 個百分點，訪美表現比預期好是原因之一，未來如何急起直追，仍是頭痛的問題。

進一步分析，民進黨支持者八成一挺賴、9.2％挺柯、2％挺侯；國民黨支持者五成七挺侯、約二成挺柯、7.3％挺賴清德；民眾黨支持者八成三挺柯文哲、4.4％挺侯友宜、2.4％挺賴；中性選民中一成七挺賴、一成六挺柯、一成挺侯友宜。

從年齡層看，44歲以下柯一枝獨秀、 45歲以上賴有壓倒性優勢、侯在54歲以下敬陪末座，55歲以上居第二。 賴清德是河洛人第一選擇，柯文哲是客家人和外省族群的第一選擇。河洛人中三成八挺賴，二成六挺柯，一成五挺侯、 客家人三成二挺柯，二成八挺賴，一成七挺侯、外省人三成六挺柯，三成二挺侯、一成三挺賴。

在台灣人認同者中，四成二挺賴，二成六挺柯，一成三挺侯、在中國人認同者中近四成挺侯友宜、二成八挺柯文哲、 6％挺賴；雙重認同者中，也就是既是台灣人也是中國人中，二成九挺侯、二成七挺柯，2.1％挺賴。

地緣上，除了桃園市與台中市外， 賴清德在其他四都及16縣市居領先地位；柯文哲在6都16縣市皆超越侯友宜。 新北市選民三成五挺賴、二成四挺柯、一成八挺侯；台中市選民三成六挺柯、二成六挺賴、二成三挺侯；台南市選民四成九挺賴、二成四挺柯、6.9％ 挺侯。其他 16 縣市，三成六挺賴，二成四挺柯，一成七挺侯。

訪問期間是 9月18-20日，對象以全國為範圍的二十歲以上成年人;，抽樣方法採市話與手機並用的雙底冊隨機抽樣，市話佔70％，手機佔30％。有效樣本1077人，市話753人，手機324人，抽樣誤差在 95％ 信心水準下約正負2.99個百分點。