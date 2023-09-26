教育部今天表示，「112年度教學卓越獎」有20所高中職由教育部國教署、直轄市、縣市政府教育局處推薦進入複選，經過7月中旬複選方案評選，共有8所高中職入圍金、銀質獎名單，將於11月17日在國立中正大學進行頒獎。

今年入圍教學卓越獎之金、銀質獎團隊分別為：新北市立金山高中、台中市立豐原高中、國立台灣師範大學附屬高中、高雄市立六龜高中、新北市立板橋高中、台北市立松山家商、國立羅東高中、桃園市立觀音高中。

高雄市六龜高中課程設計以六龜文史為核心，並在地實地踏查，以玩為元素，引發學生學習動機；以藝術為媒介，串接各學習領域；以生活為範疇，連結在地認同；以模組產出為方向，延續傳承課程；以雙語科技為基底，訓練表達力，期盼學生從在地認同找到根。

台北市松山家商以九宮格的曼陀羅思考法與Xmind的線上實作，引導學生探索自己過去、認識現在及規劃未來；並以學校地景一行詩串聯學生與校園的連結，並透過實地踏查永春陂濕地公園，瞭解在地人文，進而以SDGs永續目標探討地球人類迫切需要的議題，引導學生理解公民責任的意義與付諸行動的重要性。

教育部國教署表示，8所入圍教學卓越獎的高中職團隊各有特色，11月17日揭曉金、銀質獎得主，金質獎團隊可獲得60萬元獎金，銀質獎則獲30萬元獎金。