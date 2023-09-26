彭姓男子愛慕女性友人，前年他戴安全帽、口罩、手套潛入她住處恐嚇殺害她企圖性侵，但因他「不行了」 因此作罷離開，最高法院駁回彭的上訴，考量被害人表示希望給彭男自新機會，依侵入住宅強制性交未遂罪，將他處有期徒刑4年6月定讞。

彭男對被害女子素有愛意，2021年5月30日中午，他以著安全帽、口罩、手套之裝扮，至她所承租位在台北市萬華區的住處外，利用先前藉機私自拷貝之她住處鑰匙，侵入她住處，趁她熟睡之際，掐住她脖子，她因而驚醒。

彭男對她恫稱「不要叫，不然我殺你」並搧打她臉頰，並以膠帶綑綁她雙手，再強行脫下她内褲，以其性器碰觸她，然因他無法勃起作罷，檢方偵結後將彭男起訴。

一審及二審認定彭男強制性交未遂，其對被害人身心所造成之傷害及影響均屬深遠，就社會治安之影響亦甚鉅大，所為實屬不該，但考量她表示希望給彭男自新機會，依侵入住宅強制性交未遂罪判處有期徒刑4年6月，彭提上訴，遭最高法院駁回確定。

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