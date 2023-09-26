知名老牌男星大衛麥卡倫(David McCallum)在60年代以《打擊魔鬼》受到不少觀眾喜愛，相隔40年後又以哥倫比亞廣播公司(CBS)長壽影集「重返犯罪現場」(N.C.I.S.)的演出，造創事業高峰。近日，哥倫比亞廣播公司發表訃聞，稱麥卡倫25日在紐約長老會醫院在家人的陪伴下自然過世，享耆壽90歲。

大衛麥卡倫出生於蘇格蘭，出演過許多影視作品如《難忘的一夜》、《大逃亡》和《有史以來最偉大的故事》，直到出演《打擊魔鬼》才讓他一炮而紅，他曾在訪談中表示，自己向劇組建議讓他所飾演的特務角色下班生活保持神祕，後來獲得編劇不斷加戲，不但成為影集的固定班底，還兩度入圍艾美獎。

We are deeply saddened by the passing of David McCallum and privileged that CBS was his home for so many years. David was a gifted actor and author, and beloved by many around the world. He led an incredible life, and his legacy will forever live on through his family and the… pic.twitter.com/1UgOz7pQ8g — The NCISverse (@ncisverse) September 25, 2023

《打擊魔鬼》1968年播畢後，大衛麥卡倫的演藝生涯日趨低調。2003年，麥卡倫在「重返犯罪現場」飾演資深法醫「達奇」(Ducky)，這部影集20年來在尼爾森(Nielsen)收視率排行榜經常維持前十名，大衛麥卡倫直到過世都是演出班底。

It is with a broken heart that we say Rest in Peace David McCallum. David played Donald "Ducky" Mallard on NCIS for 20 years, and his work will always be appreciated and remembered. We send his family, and the NCIS cast and crew all our love and prayers at this time🤍 pic.twitter.com/GpkifUXbUN — NCISverse Updates (@NCISVERSEUPDATE) September 25, 2023

如今，90歲的大衛麥卡倫傳出自然過世的消息，與他合作多年的哥倫比亞廣播公司也訃聞表示：「大衛是一位才華橫溢的演員和作家，受到世界各地許多人的喜愛。他過著令人難以置信的生活，他的遺產將透過他的家人以及永遠不會消失的無數時間在電影和電視上永遠存在。」