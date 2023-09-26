台東分局交通組長楊義楓。（台東警分局提供／蔡旻妤台東傳真）

台東徐姓駕駛日前晚間行經台9線初鹿路段時，不明原因遭到後方小貨車惡意逼車，不僅狂閃燈、緊急煞停等，導致兩車擦撞，整個過程被行車記錄器給拍了下來。台東縣警局表示，將依交通處罰條例等通知小貨車駕駛到案說明。

徐姓駕駛23日晚間10點多開著1輛轎車行駛，右邊突然竄出1輛小貨車硬是切入車道，導致差點發生碰撞，緊接著小貨車不斷逼車，導致徐姓駕駛必須駛入對向車道。徐姓駕駛說，沒想到，貨車接著連續2次急剎車，導致發生擦撞。

徐姓駕駛說，貨車從後方追上來時一直開著非常刺眼的閃燈，讓他的眼睛非常不舒服，自己也不知道發生什麼事，讓小貨車做出這麽危險的舉動。他隨後馬上報警，並提供行車記錄器。

台東分局交通組長楊義楓表示，根據徐姓車主所提供的行車記錄器，調查出貨車車牌因逾期沒有檢驗遭監理單位註銷，根據違規超車、危險駕駛，且逼車涉及刑法妨害自由等通知小貨車駕駛到案說明，移請台東地檢署偵辦。