VICTOR 2023高雄羽球大師賽26日在高雄巨蛋球場登場開打，這是首度在高雄舉辦的BWF Super100級別賽事，各國參賽選手無不摩拳擦掌力拚10萬美元的總獎金，其中日本前球后奧原希望、韓國前球王孫完虎、大馬名將陳蔚強等世界名將皆出席參賽。台灣地主隊則是由台灣新一哥林俊易、世青金牌郭冠麟領軍開戰，在香港公開賽表現優異的台灣男單李佳豪更是喊話「要把獎牌留在台灣」，球迷們在中秋連假一起來高雄為台灣選手們加油！

在香港公開賽表現優異的台灣男單李佳豪更是喊話「要把獎牌留在台灣」。（圖／大會提供）

25日舉行的小型訪談記者會，特地邀請日本女單選手奧原希望、韓國男單選手孫完虎，以及大馬陳蔚強、台灣選手李佳豪接受訪問，奧原希望在訪談中提及這是她第四次來台比賽，她很高興來到高雄，從8月世錦賽參賽至今還來不及做太多練習，但她珍惜每場比賽，希望能展現出最好的一面給台灣球迷看！

2017年曾拿下世錦賽女單金牌的日本前球后奧原希望，期望高雄羽球大師賽找回好狀態。（圖／大會提供）

韓國前球王孫完虎希望從第一場開始穩紮穩打、一場一場拿下來，先以四強為目標，每一戰都會全力求勝。也祝福台灣選手周天成在杭州亞運能有好表現拿下好成績。主辦單位中華羽協也準備了大會紀念品精美水晶羽球吊飾及榮獲2023年ITI風味評鑑2星獎的大會伴手禮-巷口拌麵贈送選手，讓各國好手回家之後也能跟家人分享來自台灣的麵攤好味道。

高雄市政府運發局局長侯尊堯（左）日前在全國羽球協會秘書長李侑龍陪同下巡視高雄巨蛋體育館。（圖／大會提供）

高雄市運發局局長侯尊堯日前也在全國羽球協會秘書長李侑龍陪同下巡視高雄巨蛋體育館，除瞭解現場場地燈光、場佈情況也探視抵達現場練習各國球隊。侯尊堯強調，高雄首次舉辦BWF世界巡迴賽賽事，高雄是世界球后戴資穎的故鄉，高雄積極爭取世界羽聯賽事在高雄舉辦，希望讓高雄成為世界羽球發展的重要城市，讓更多世界級好手來到高雄，也期望讓台灣選手有世界級的舞台同場競技，不僅讓世界看見高雄，也讓高雄走向全世界。希望我國選手能技冠群雄，留下冠軍獎盃。邀請球迷朋友今年中秋佳節齊聚高雄觀賞羽球大師賽。