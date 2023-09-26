其實，這次會議主要是幫三國領袖未來峰會在鋪路。中韓日三方首腦最近一次碰面要回溯到疫前2019年。四年前，韓日雙方因日本曾在1910至1945年強行占領韓國，民族意識鮮明的韓國，也一度在法律、外交以及貿易等問題上，跟日本僵持不下而暫停溝通。

之後，韓國到了現任總統尹錫悅上台後，外界盛傳在美國施壓下，主動向日本示好，八月份韓美日也舉辦了場罕見的歷史高峰會，並誓言要加強相互合作，包括國防與經濟方面等安全性。

韓國官員透露，自從2017年美國在韓國境內，布署薩德（THAAD）反導彈防禦系統後，中韓的關係就此惡化，中國大陸也一直在尋找跟韓日對談機會，相互見面並討論合作議題。

位於美國華府非營利性組織的卡內基國際和平基金會（CEIP）也認為，中國大陸可能會尋求與韓國跟日本的三邊貿易合作，來制衡美國友岸外包（Friend Shoring）政策。除了促進民間交流外，還要加強與首爾和東京在安全和國防上的溝通對話。

CEIP表示，避免衝突並與中國大陸保持穩定的安全關係，符合韓國與日本的國家利益，中國大陸也願意提供協助，就算不能完全暫停，最起碼可以趨緩朝鮮積極研發核武腳步。基於這些利益分享，將為戰略溝通、信任建立以及和危機預防等措施開闢另條新途徑。

25日時，中國大陸外交部在記者會上公開表示，中韓日彼此是鄰近的鄰居，與重要合作夥伴，加強三方合作符合共同利益。韓國官員則向路透社透露，看到韓美日最近關係愈來愈緊密而感到不安的中國大陸，也需要跟韓日雙方打好鄰居關係。

中韓日三方峰會在2008年12月首次舉行，今年是主辦國的韓國，也希望能在今年促成這場盛會。一般來說，中國大陸總理會參加這場會議，也就是李強。據悉，韓國政府也希望習近平能參訪韓國。