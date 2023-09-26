新莊一名女子周日逛IKEA，驚見2名孩童坐在展示屋裡的書桌前寫作業，桌面上擺著作業本、鉛筆袋及橡皮擦等文具，畫面讓她感到荒謬，大酸是「IKEA實境秀」，將其拍下PO上網，引發網友討論，不少人怒罵此行為根本是厚臉皮。

原PO昨於論壇《Dcard》指出，周日（24日）到IKEA新莊店購物，在賣場的展示屋看到2名孩童坐在書桌前寫作業，右邊綁包包頭的女童疑似用橡皮擦來回擦拭作業簿，左邊的男童則在看書，書桌上還有鉛筆袋等文具用品。

原PO表示，當時有不少人來回走動，2名孩童不顧他人眼光，埋頭寫作業，畫面讓她感到荒謬又有趣，直呼是IKEA實境秀。

影片曝光，網友紛紛留言，「當你在逛IKEA，突想到明天要上學」、「這樣很讚啊！臉皮厚本來就要提早訓練，以後才能去咖啡店放東西佔位整天，還可以上網跟人爭論憑什麼不能佔位」、「笑死！IKEA確實沒有說禁止在此寫作業」、「他們的媽媽在那裡上班吧？」