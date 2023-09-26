中菲行指出，從事紡織品與配件的製造商客戶，在印尼、越南、柬埔寨、中國、台灣與菲律賓等多個國家進行生產，物流需求除了包括從中國和台灣運送紡織品與配件到東南亞，還有成品需運送到日本、美國和歐洲的買家，中菲行海運專案團隊協助客戶管理全球眾多供應商和買家交織所需的複雜運輸與物流服務，目前平均每月處理約100-200個貨櫃。

時尚品牌在遭逢供應鏈波動時，往往須立即面對資金周轉風險，像是在2019-2021的疫情流行期間，亞太地區空運樞紐紛紛封城，加上海運運力短缺下，供應鏈頓時中斷，造成了巨大衝擊。然而，中菲行除了透過全球服務網，能有效應用多式聯運的客製化方案解決斷鏈問題，在不斷精進的資訊平台上，並能同時整合供應商管、採購訂單(POMS)與承運商的管理和文件作業流程等物流關鍵資訊，此外，更重要的還有兩名專案的駐廠員工，實地協助系統操作與即時解決問題，以掌握其中國與亞太地區之間的物流效率，而這些優勢，便是市場上多數物流供應商難以配合的痛點。

中菲行表示，資訊團隊透由EDI串聯來實現數據通透性，將庫存管理最佳化。並運用科技導入機器人流程自動化(RPA)，降低人工輸入錯誤風險，在協助客戶處理每個月在其船運監控系統中的450多筆貨運資料，能達到平均99％以上準確性外，並有效節省其20％人力成本。也避免客戶服裝與飾品無法在主要銷售檔期內送達，淪為折扣的過季商品。