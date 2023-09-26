心血管疾病常與高血壓密切相關，一般認為，年長者因血管彈性較差，較易有高血壓問題，但一項最新研究指出，人在18歲時的血壓，如果大於120/80毫米汞柱，這人生一輩子的心血管疾病風險高於其他人。

腎臟科醫師王介立在其臉書分享一篇刊載於今年9月《美國內科醫學會年刊》(Annals of Internal Medicine)的研究。該該研究涵蓋136萬、平均18歲的男性，結果顯示，正常血壓的青少年到68歲時心血管事件的累積風險為14.7%，而那些血壓較高的青少年，其心血管事件風險則上升至24.3%。

血壓已被廣泛認為是心血管疾病的主要風險因子，為想了解青春期的血壓與未來心血管事件的相關性，研究人員依據2017年美國心臟學會和美國心臟病協會的指引，在瑞典展開了一項大型世代研究。研究對象是從1969~1997年間被徵召入軍的青少年男性。研究人員在這群青少年男性入伍時量測其血壓，同時回溯追踪他們是否於接下來的人生中，因心臟相關的疾病死亡或住院。

該研究涵蓋了136萬6,519名平均年齡為18.3歲的男性，其中28.8%的參與者在青春期血壓已升高（120至129/<80毫米汞柱），而高達53.7%的參與者血壓已超過130/80毫米汞柱。在長達35.9年的追踪期間，有7萬9,644人遭遇心血管事件。

統計結果表明，心血管事件的累積風險在不同血壓數值範圍中，呈現上升趨勢。具體而言，正常血壓的青少年到68歲時心血管事件的累積風險為14.7%，而那些血壓較高的青少年，風險將上升至24.3%。

王介立表示，此研究對象僅針對瑞典男性，因此結果可能不完全適用於其他人群，「但無論如何，研究結果都明確地顯示了青少年時期的血壓對於未來心血管健康的重要性。」