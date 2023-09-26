上屆雅加達亞運爆冷拿下射擊混團10公尺空氣步槍金牌的呂紹全與林穎欣，26日在杭州亞運同項目資格賽，呂紹全卻只射出307.5分，林穎欣311.5分，合計619.0分排名資格賽第16提前淘汰，林穎欣卻用正面態度面對，一路笑臉受訪表示，「雖然有點尷尬，但我們下次會更好。」

林穎欣表示，今天進入狀況慢了一點，也沒進入節奏，只能以後再努力，「只是我連續打了4個10.1分，連我自己也不知道為何這樣。本屆亞運跟上屆表現落差巨大，完全沒辦法比，或許是因我可能需要更相信自己一點，但現在我不會失落。」

呂紹全也表示，自己今天表現不好，調整上也不好，身體疲勞度與專注有差，大概是他打得太過於保守，反而出現很多失誤，他在第三輪只射出100.8分，確實表現太過低迷，「起碼我今天自知問題出在哪裡，接下來就努力朝著正確方向前進。」

林穎欣與呂紹全接下來還會參加今天10月的韓國站，以及明年2月的印尼雅加達站賽事，繼續爭取明年巴黎奧運的參賽權，當受訪結束，林穎欣不禁握拳替自己打氣，「今天表現不好就過去了，我們也不能怎樣，就是趕緊準備接下來賽事，尤其是奧運門票。

而在女子25公尺空氣手槍慢射階段，杜禕依姿暫以291分排名第9，田家榛289分排名第11，吳佳穎288分排名第16，團體賽則是暫居第3，明天還要繼續進行快射階段，就看中華隊能否有機會摘牌。