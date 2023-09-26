高雄市一名涂姓人夫於台積電上班，發現自己結婚7年的妻子與吳男二人過從甚密，以此要求吳男賠償66萬元，同時逼迫對方簽訂侵害配偶權和解書。不久，涂男再對二人關係起疑心，因此依先前簽下的合約內容要吳男賠償166萬元。高雄地院經審理，認為涂男無法證明妻子聯繫對象為吳男，判處敗訴。

根據判決書，涂男與妻子結婚7載，二人皆於台積電南科技園區工作。去年間，涂男因為懷疑自己頭戴綠帽，於是委託徵信社蒐證後，最初，他也先以訊息方式，要求吳男不再與妻子有任何來往。

時隔數日，涂男察覺吳男透過妹妹的通訊帳號與妻子持續聯繫。涂男也為此認定吳男違反兩人先前所簽下的和解書約定，並提告吳男履行協議，要求他賠償166萬元懲罰性違約金。

吳男向法官主張，他與涂妻因為公事認識，當時也未曾知悉對方已婚，雙方僅止於曖昧階段，同時強調他們之間從未發生關係。

吳男更進一步向法官表示，涂男去年間曾直接衝到其宿舍門外，並強逼他簽下侵害配偶權和解書。吳男擔心為此失去工作，當時才應涂男要求簽名、賠償66萬元，他雖心有不甘，但仍然履行協議，期間未曾與涂妻聯繫。至於涂男事後因單方面起疑，再逼迫他付出166萬元，毫無道理可言。

高雄地院經審理，調查涂男所舉證之對話截圖並非連續畫面，另再根據涂妻到庭說明，證實涂男提供之截圖內容，並非出於她本身及其他人的聊天紀錄。法官審酌，涂男無法舉證吳男透過胞妹通訊軟體帳號繼續與涂妻聯絡，因此選擇不予採信，最終判處涂男敗訴。