桃警環監齊抓「道路猴子」，3小時取締16輛改裝車。（警方提供／蔡依珍桃園傳真）

桃園警分局結合環保局、監理站等單位，25日在市府前廣場執行聯合稽查專案勤務，強力取締改裝噪音車，3小時就開了16件罰單，桃園警分局強調：「再來就再抓！」也邀請民眾一起上環境部檢舉網站，合力杜絕「道路猴子」歪風。

桃園警分局指出，聯合稽查勤務是針對違規改裝排氣管而產生噪音車輛，配合環保局、監理站兩個專業單位，警方於道路上針對噪音車輛攔查到市府廣場前實施檢測，噪音超標或其他違規就當場告發，昨晚共攔停26輛，改裝排氣管噪音超標車輛16件。

桃園今年6月1日開始執行「靜桃專案」，桃園警分局針對相關改裝車輛攔查蒐證並通報環保局複審召回檢驗達2000餘輛，環、警、監聯合稽查超過噪音標準當場開單的也達200餘件，環保局也在陳情熱區設置聲音照相科技執法，多管齊下防制噪音車。

依據《噪音管制法》規定，經測量後超過機動車輛噪音管制標準，可處車輛所有人或使用人新台幣1800元以上3600元以下罰鍰，並通知限期改善，另若有「設高音喇叭、排氣管（翹管、拆除消音器等）、無照駕駛、改裝車燈」等違規行為，警察及監理單位將依道路交通管理處罰條例處罰。

警方也提醒，民眾如發現機動車輛行駛道路上有噪音擾寧，可搜尋環境部噪音車檢舉網站，上傳相片、影片檢舉，只要經查證屬實，就會通知車輛到檢。警方將持續結合巡邏、路檢、取締酒駕等各項勤務持續強力稽查，也邀請民眾一起抓「道路猴子」，還市民安寧生活環境。